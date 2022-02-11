В возрасте сорока лет умерла актриса Евгения Брик

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11 февраля 2022, 09:48 Источник: Facebook

Евгения Брик, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Утром в пятницу, 11 февраля, стало известно, что из жизни ушла российская актриса Евгения Брик. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

"Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет", – подчеркнула Катерина и отметила, что актрисе было бы неприятно, если бы в обществе стали обсуждать подробности ее заболевания. У сорокалетней артистки осталась дочь и муж – кинорежиссер Валерий Тодоровский.

Напомним, Евгения Брик сыграла яркие роли в картинах "Стиляги", "Географ глобус пропил", сериалах "Оттепель", "Романовы" и других.