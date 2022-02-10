Отец Жанны Фриске похвалил родных Анастасии Заворотнюк, которые никого к ней не подпускают, оберегают актрису

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10 февраля 2022, 12:36 Источник: Тeleprogramma.pro

Жанна Фриске, фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович Фриске похвалил родных Анастасии Заворотнюк, которые никого к ней не подпускают, оберегают актрису. Певица, актриса Жанна Фриске два года боролась с тяжёлым заболеванием, но скончалась от рака. Родители тяжело переживают смерть дочери.

По словам Владимира Фриске, «Жанна была неоперабельная, у неё не могли достать до раковых клеток, даже лучами, опухоль проникла глубоко».

Мужчина рад, что Анастасия Заворотнюк борется за свою жизнь. «У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье, - высказался Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.pro. Он пожелал, чтобы Настя долго жила и всё у неё получилось.

Как считает отец Жанны Фриске, учёные сегодня ищут новые препараты для лечения подобных больных, он изучает литературу по этой теме. «Но пока не нашли лекарство, которое на сто процентов помогает», — заявил Фриске.

Анастасию Заворотнюк поддерживает её семья - муж Пётр Чернышёв, старшие дети дочь Анна и сын Майк, мама.

Напомним, на днях Татьяна Навка очень возмутилась, когда в СМИ попало фото с дорожных камер, запечатлевшее в автомобиле Петра Чернышёва с женщиной, похожей на Настю, но располневшей. Люди возмущаются, как можно обсуждать внешность женщиной, проходящей тяжёлое лечение.

Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна недавно ответила на упреки своих подписчиков, которые обвиняют её, что она ведёт насыщенную и яркую жизнь.