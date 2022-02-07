Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась, что старается быть сильной и счастливой ради мамы

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7 февраля 2022, 14:04 Источник: Тeleprogramma.pro

фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна ответила на упреки своих подписчиков, которые обвиняют её, что она ведёт насыщенную и яркую жизнь. Несколько лет назад Анастасия Заворотнюк перестала выходить на театральную сцену, сниматься в кино, появляться на светских мероприятиях. Семья актрисы не рассказывает о причинах. Но СМИ узнали о болезни актрисы.

Старшая дочь красавицы-актрисы Анна иногда пишет, что ее маме тяжело. Поклонники "прекрасной няни" часто задают девушке вопросы в Instagram про маму. Анна Заворотнюк не уходит от этих разговоров.

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что считает несправедливыми обвинения в том, что её мама болеет, а она продолжает "жить, радоваться и путешествовать".

"Это то, чего бы хотела моя мама — чтобы я была счастливой", - объяснила дочь знаменитости. По словам Анны, она год сидела дома и плакала, но "в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной".

Супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышов прикладывает все силы, чтобы жена выздоровела.