Экс-музыкант «Машины времени» Кузьминок нашел возможность клонировать родителей, жену и тещу

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9 февраля 2022, 14:29

пробирки, фото: pixels.com

Бывший музыкант группы «Машина времени» Сергей Кузьминок рассказал, что заморозил ДНК своих родственников. Артист намерен клонировать ушедших из жизни отца, мать, жену и тещу.

«Я заморозил ДНК своего отца, мамы, тещи, жены. И свое ДНК тоже заморозил. Сам отрезал кусочек пряди волос и мочку уха. И все отсылал в криоцентр, который осуществляет заморозку жидким азотом и сохраняет ДНК»,- поделился он.

Кузьминок добавил, что современная медицина позволяет клонировать из ДНК людей. По его словам, «Господь поможет вселить ушедшую душу в тела», поскольку последняя глава Библии говорит о воскрешении.

«Почему решил тещу клонировать? Она была умным человеком. Конструировала МиГи. Была мудрой. На испытаниях хватанула радиации, и ее не стало. Почему решил тещу клонировать? Она была умным человеком. Конструировала МиГи. Была мудрой. На испытаниях хватанула радиации, и ее не стало»,- признался музыкант в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что в Китае местный житель заплатил 35 тысяч долларов, чтобы клонировать своего любимого кота, который скончался.