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Житель Китая за 35 тысяч долларов клонировал своего любимого кота

17 сентября 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Житель Китая заплатил крупную сумму, чтобы клонировать своего любимого кота, который скончался. Согласно последней информации источников, данная процедура обошлась мужчине в 35 тысяч долларов.

Клонирование кота в Китае было проведено впервые. Сообщается, что появившийся на свет котенок стал точной копией ушедшего из жизни питомца. Как уточняет "Росбалт", малыша было решено назвать Чеснок.

Напомним, всемирно известная певица Барбра Стрейзанд также очень страдала из-за кончины своей собаки Сэмми и решила дважды ее клонировать. Появившиеся на свет Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет внешне очень похожи на любимицу звезды, однако обладают совершенно другим характером.

ЕТ

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