Боня назвала высмеявшую её «за поедание кактуса» Собчак Ксенькой-пулемётчицей

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8 февраля 2022, 14:41 Источник: Тeleprogramma.pro

Виктория Боня, фото: vk.com/victoriabonya

Модель и телеведущая Виктория Боня, получившая известность по "Дому-2", назвала высмеявшую её "за поедание кактуса" Ксению Собчак "Ксенькой - пулемётчицей". По признанию Бони, она не обижается на высказывания Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак в своем шоу "Осторожно: новости" высмеяла Виктории, которая ранее заявила, что похудела с помощью кактуса. Она призвала Вику не опустошать цветочные горшки. "...нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом", - добавила Собчак.

По словам Вики, она не обижается, так как "человека невозможно обидеть, если он сам этого не захочет". Боня редко отвечает на выпады Собчак, - сообщает Teleprogramma.pro.

На этот раз сказала: "Была у нас такая Анка-пулеметчица. Это девушка, которой гордилась вся страна. Собчак сегодня — это воплощение анти-Анки-пулеметчицы. Она такая Ксенька-пулеметчица. Кого видит, в того и палит".