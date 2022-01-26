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Анна Банщикова рассказала о воспитании сыновей и дочки: я всегда их хвалю

, 13:36 Источник: Тeleprogramma.pro

Анна Банщикова рассказала о воспитании сыновей и дочки: я всегда их хвалю
Анна Банщикова, фото: Elena Sikorskaya, globallookpress.com

Актриса Анна Банщикова рассказала о воспитании своих троих детей. Банщикова и ее муж адвокат растят двоих сыновей и дочь. Известный факт - сегодня психологи советуют девочкам чаще говорить комплименты, мальчиков поощрять за умные мысли и изобретения, а в советское время детей воспитывали иначе.

Анна Банщикова согласна, что в ее детстве действительно хвалить было не принято, но мама будущую знаменитость всегда хвалила. Теперь она всегда хвалит своих сыновей Сашу и Мишу и дочку Машу. Дочери ежедневно говорит, какая она красавица.
Банщикова вспомнила, что раньше не было принято говорить девочке, что она красивая, это считалось чем-то неприличным. По ее мнению, поэтому вырастали целые поколения с кучей комплексов.

А ее дочь Маша уверена в себе. "Мне кажется, что это прекрасно. Я своим детям доверяю, поддерживаю их во всем. Возможно, если бы они были какие-то другие, то отношения складывались бы иначе. Но у меня правда прекрасные дети", - рассказала Анна Банщикова в беседе с teleprogramma.pro.

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