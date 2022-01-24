Телеведущий Маркони рассказал, как похудел на 10 килограммов: «В моем рационе появились легкие экономические нотки»

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24 января 2022, 14:59 Источник: teleprogramma.pro

Владимир Маркони и Евгения Толстая фото: Instagram

Телеведущий Владимир Маркони похудел на 10 килограммов ради участи в шоу «Танцы со звездами». Артисту потребовалось три месяца, чтобы привести себя в форму, он доволен полученным результатом.

«Как говорят конкуренты, результаты видны по моей осанке, а также шикарному, поджарому и, откровенно говоря, сексуальному телу»,- поделился шоумен в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Маркони c иронией добавил, что для мотивации взял ипотеку посерьезней. Теперь в его рационе появились «легкие экономические нотки». При этом артист занимался спортом, ничего не ел после шести, а также «шел на небольшие компромиссы – от маленькой мандариночки до огромной бараньей ноги».

«Как только мне позвонили со словами: «Алло, это телеканал «Россия», я сказал: «Ни слова больше. Я уже начинаю худеть». А когда узнал, что меня пригласили на «Танцы со звездами», взял и выбросил все свои мешки с сахаром, с мукой, банки с жиром»,- продолжил телеведущий.

Он в шутку добавил, что сейчас может влезть в одежду, которую носил в седьмом классе.

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