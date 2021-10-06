Психолог Суздальцева о преображении Харламова: «У него наверняка были комплексы в прошлом»

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6 октября 2021, 20:53 Источник: teleprogramma.pro

Гарик Харламов, фото: instagram

Психолог Наталья Суздальцева прокомментировала преображение юмориста, участника шоу «Comedy Club» Гарика Харламова. Артист похудел на 17 килограммов, а также встретил новую возлюбленную актрису Катерину Ковальчук.

«Перемены во внешности, смена гардероба дают возможность забыть о старых переживаниях, человек себя обнуляет в эмоциональном плане. Вычеркивает из жизни негатив прошлого, тем самым программируя себя с новым партнером на здоровые отношения»,- пояснила эксперт в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Суздальцева считает, что Харламов хочет выглядеть достойно в глазах своей молодой партнерши. По ее словам, юморист изменился ради любви, «а это серьезная жертва».

Также специалист не исключает, что у артиста были комплексы в прошлом, связанные с внешним видом. Однако, по ее мнению, Харламов мог ничего в себе не менять из-за холода в прошлых отношениях или из-за отсутствия желания развиваться.

«А со своей новой возлюбленной Гарик преобразился. В психологии это называется «перешагнуть через пропасть» - когда личность меняется ради своего будущего в отношениях»,- резюмировала она.

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