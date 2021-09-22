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22 сентября 2021, 19:07 Источник: Teleprogramma.pro

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов, фото: vk.com/katerinakovalchyk

Шоумен Гарик Харламов впервые представил актрису Катерину Ковальчук в качестве своей возлюбленной.

Влюблённые на открытии сети ресторанов не скрывались от папарацци и не прятали лиц, а смело позировали фотографам и не отходили друг от друга.

Но на вопрос о личной жизни 28-летняя Катерина Ковальчук ответила популярной у знаменитостей фразой «счастье любит тишину», - сообщает Teleprogramma.pro.

После развода с Кристиной Асмус юморист похудел и постройнел, хотя говорят, что возлюбленная носит ему пироги на съемки, в отличие от бывшей жены. Возможно, не пироги, а какую-то полезную еду, раз мужчина избавился от лишнего веса.

Возлюбленная Гарика Харламова - сестра популярной актрисы Анны Ковальчук, получившей известность по сериалу «Тайны следствия» и фильму Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова.

Сейчас Катерина снимается в сериале, играет оперуполномоченную, будет опером, как сестра.

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