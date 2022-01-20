«Живите здесь и сейчас! Кайфуйте. Жизнь одна»: Ольге Бузовой исполнилось 36 лет

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20 января 2022, 07:22 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, а также дизайнер Ольга Бузова. Ей исполняется 36 лет.

Ольга Игоревна Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде. Ее отец бывший военнослужащий, а мать стоматолог, заместитель главного врача. В три года научилась писать и читать, начала изучать иностранный язык. В 2002 году девочка окончила школу № 631 в Санкт-Петербурге и поступила на географический факультет СПбГУ.

На телешоу «Дом-2» Бузова попала в 2004 году, когда ей было восемнадцать лет. Девушка провела на проекте в качестве участницы четыре года, по итогам зрительского голосования была признана лучшей участницей за всю историю телепроекта.

С ноября 2008 года начала сольную деятельность, гастролирует по России и ближнему зарубежью. По итогам 2009 года вошла в тройку лучших телеведущих страны. В сентябре 2010 года состоялся театральный дебют. Ольга Бузова заменила актрису Марию Кожевникову в постановке «Шикарная свадьба».

6 октября 2017 года представила свой дебютный студийный альбом «Под звуки поцелуев». В июле 2018 года Бузова впервые выступила на VK Fest в Санкт-Петербурге.

10 июня 2018 года открыла свой ресторан BUZ.Food. 26 августа 2018 года на телеканале ТНТ стартовало шоу «Замуж за Бузову». В том же году вышла программа «Бородина против Бузовой».

Весной 2021 года приняла участие во втором сезоне шоу «Маска» на телеканале «НТВ» в образе Розовой Пантеры. В июне 2021 года стало известно, что Бузова стала ведущей шоу «Звезды в Африке» совместно с Михаилом Галустяном. Премьера телепроекта состоялась 19 сентября на телеканале «ТНТ». В августе того же года стала членом жюри и наставником первого сезона белорусской версии «X-Фактор» на телеканале «Беларусь 1».

В прошлом году Ольга Бузова дебютировала на сцене Московского Художественного академического театра имени М. Горького, исполнив роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле про молодость Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков заявил, что кандидатура Ольги Бузовой идеально подходит под её роль и что актриса будет не только воплощать на сцене образ «опереточной брошенной девицы», но и «образ самой себя».

26 июня 2012 года состоялась свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. 30 декабря 2016 года брак был расторгнут. С 7 августа 2019 года состояла в отношениях с Давидом Манукяном. 22 января 2021 года Ольга объявила о расставании.

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