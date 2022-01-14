Волочкова назвала Джигурду ранимым человеком, несмотря на брутальный образ

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14 января 2022, 12:55 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о двадцатилетней дружбе с актером Никитой Джигурдой. По словам танцовщицы, с первых дней знакомства артист защищал ее и поддерживал.

«Познакомились на телевизионном шоу, куда он однажды пришел. Тогда у меня были непростые времена (хотя я всегда сталкивалась с испытаниями и противодействиями). Уже с первых съемочных дней он начал меня защищать, поступал, как джентльмен»,- поделилась светская львица в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Анастасия добавила, что Джигурда живет по соседству, буквально в пяти минутах. Волочкова отметила, что в обычной жизни Никита совсем не такой, каким его показывают по телевидению. Балерина назвала актера «очень ранимым» и «высокодуховным человеком». Волочкова уважает философию, которой артист делится с окружающими.

«На самом деле он очень ранимый. А еще Никита умеет бороться за правду и справедливость, и в этом мы тоже очень похожи. Ведь на меня навешивают ярлык скандальной, неприступной, ужасной, хотя на самом деле я светлый, добрый, открытый человек»,- продолжила танцовщица.

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