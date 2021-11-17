Волочкова о выселении из отеля в Турции: «Слухи распространяют люди злые, завистливые и недолюбленные»

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17 ноября 2021, 12:06 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию с видеороликами, на кадрах которых она в нетрезвом состоянии матерится и пошло шутит в ресторане турецкого отеля, где находились не только взрослые, но и дети. После этой ситуации вещи танцовщицы якобы погрузили в машину и выселили ее.

«По поводу всяких выпадов в мой адрес и попыток осуждать, придумывать, что меня откуда-то выгнали, то могу сказать, что эти слухи распространяют люди злые, завистливые и недолюбленные. Те, у которых не было возможности ни в локдаун, ни до него куда-то отправиться на отдых. А у меня есть возможность ездить на роскошные курорты, я могу себе это позволить»,- поделилась артистка в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Волочкова считает, что окружающим проще высказывать небылицы, чем порадоваться за другого человека. Она добавила, что тоже имеет право расслабиться на отдыхе. Балерина еще раз подчеркнула, что «люди посчитывают количество «Просекко» в ее бокале», потому что «завидуют».

Говоря о выселении, танцовщика отметила, что в какой-то момент отправилась в гости к друзьям и жила у них. Анастасия пояснила, что приехала за пять дней до начала международного конгресса, чтобы отдохнуть.

«Я приехала заранее. Два-три дня провела в роскошном номере с большой террасой. Наслаждалась отдыхом в отеле. Но так как в Турции у меня много друзей, и у нас получается встречаться крайне редко, то я поехала по гостям. Там и остановилась. Мы жили в частном доме, ездили в горы, купались в море, катались на яхте, потрясающе все было. А шикарный люкс, получается, был хранилищем для моих нарядов»,- продолжила светская львица.

Артистка призналась, что гала-ужине после конгресса, где была почетным гостем, исполнила несколько песен о просьбе организаторов.

«Я прекрасно отдыхала, в ресторане была душой компании, массовик-затейник. Даже читала про себя ироничные стихи. И никто не был недоволен»,- заверила балерина.

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