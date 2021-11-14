НТВ: Волочкову выселили из турецкого отеля за неуважительное отношение к гостям

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 ноября 2021, 22:47 Источник: НТВ

Анастасия Волочкова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Анна Калашникова разъяснила ситуацию с нетрезвой балериной Анастасией Волочковой в турецком отеле. В Сети появились ролики, на которых знаменитая танцовщица пошло шутит и матерится в местном ресторане.

«Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может перебрала и вела себя немного странно. Вокруг нее очень много мужчин крутилось из Европы, Франции, Праги, Чехии, Сербии. Все люди из бизнеса, обеспеченные. Может, ей кто-то понравился?» - рассказала артистка в эфире телеканала НТВ.

Калашникова добавила, что Волочкова выпила и начала «грубить» людям. По ее словам, в ресторане были дети.

По данным телеканала, посетители откровенно смеялись над Анастасией и снимали происходящее на камеру. Позже выяснилось, что Волочкову выселили из отеля.

Балерину пригласили в Турцию на интернациональный конгресс. Калашникова там была ведущей.

Ранее Волочкова заявила, что от заражения новой коронавирусной инфекцией «ничего не спасет».



Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости