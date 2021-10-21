Волочкова заявила, что от коронавируса «ничего не спасет»

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21 октября 2021, 14:45 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Известная балерина Анастасия Волочкова прокомментировала введение новых ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве. По ее словам, от заражения новой коронавирусной инфекцией «ничего не спасет».

«В метро тоже ездить по QR-кодам? Самый большой рассадник инфекций – это общественный транспорт. А вот театры и концертные залы точно не являются средоточием бактерий. Не от того защищают и не тех. Зрителя защищают от артиста, а артиста – от зрителя»,- цитирует ее слова портал teleprogramma.pro.

Волочкова отметила, что артистам «не дают нормально выходить на сцену – спокойно танцевать и слышать аплодисменты полного зала зрителей». Светская львица добавила, что для нее это «главная трудность» в пандемию. При этом бывшая звезда «Большого театра» поделилась, что устраивает благотворительные спектакли, приглашает гостей бесплатно, а также старается взять на себя расходы по мероприятию.

Ранее сообщалось, что с 28 октября театры и музеи смогут принимать посетителей при наличии у них QR-кодов.

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