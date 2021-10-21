В Москве приостановят работу предприятий общепита, сферы развлечений и торговли

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21 октября 2021, 12:47

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры.

«В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации»,- говорится в указе, опубликованном на сайте мэра.

Отмечается, что с 28 октября приостанавливается работа предприятий сферы услуг, торговли, общепита, культуры, развлечений, кино. Театры и музеи смогут принимать посетителей при наличии у них QR-кодов. Заполняемость зала не должна превышать 50%.

Предприятия общепита смогут работать навынос.

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