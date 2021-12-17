Григорий Лепс болезненно переносит подготовку к разводу с красавицей-женой

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17 декабря 2021, 13:15 Источник: Московский комсомолец

Григорий Лепс, за роялем - Юрий Антонов, фото: vk.com/official_leps

Музыкант, продюсер Григорий Лепс и его супруга Анна собираются разводиться, но свою личную жизнь не комментируют. Заявление на развод в суд подала вторая жена народного артиста Анна Шаплыкова, мама троих его детей.

Представленный на сайте суда иск супруги Лепса датирован 16 ноября, суд рассмотрит дело 20 декабря 2021. 49-летняя Анна Шаплыкова, судя по фото в соцсетях, отдыхает на Мальдивах. Комментарии в Инстаграм женщина закрыла.

На днях Лариса Долина рассказала о внезапной болезни 59-летнего Лепса, с которым они должны были петь. Как отметила народная артистка, она не знает, что произошло с коллегой.

СМИ начали писать о якобы гипертоническом кризисе, у музыканта подскочило давление, так как он переживает из-за грядущего развода.

Издание Mash узнало, что за неделю Григорий Лепс якобы дважды попадал в психиатрическую больницу из-за употребления алкогольных напитков. Медики предлагали артисту полежать в клинике. Он очень эмоционально отреагировал на это предложение. Тогда ему выписали рецепт на сильнодействующий препарат, и он покинул больницу.

По данным Mash, на следующий день Лепс вернулся в эту клинику в сопровождении своих охранников также в состоянии алкогольного опьянения. В больнице музыкант провёл ночь. Врачи, помимо проблем с алкоголем и нервам, подозревают у певца гипертонический криз.

Помощник Григория Лепса раскрыл изданию "Подъем", что ни в какую больницу артиста не возили, медицинскую помощь оказали дома, сделали укол.

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