Супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова подала заявление на развод с артистом

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10 декабря 2021, 15:47

Григорий Лепс, за роялем - Юрий Антонов, фото: vk.com/official_leps

Супруга певца и продюсера Григория Лепса Анна Шаплыкова подала заявление на развод с артистом. Анна Шаплыкова - вторая жена народного артиста. В браке у супругов родились трое детей, две дочери Ева и Николь и сын Иван.

О том, что супруга Григория Лепса Анна собралась развестись с певцом, подала в суд заявление, стало известно по информации на сайте суда.

Представленный на сайте суда иск Анны Шаплыковой датирован 16 ноября,- сообщает ФБА "Экономика сегодня". Судя по заявлению, суд рассмотрит дело 20 декабря 2021 года.

На данный момент ни Григорий Лепс, ни Анна Шаплыкова официально свои отношения не комментировали.

Григорий Лепс познакомился с Анной Шаплыковой, приметив её в балете певицы Лаймы Вайкуле. Они поженились после двухлетнего знакомства. Расписались в 2002 году, вскоре после того, как любимая женщина подарила музыканту дочь Еву. После рождения дочери Шаплыкова оставила карьеру. Через пять лет в семье артистов родилась вторая дочь. В 2010 году Анна родила Лепсу долгожданного сына. Они прожили почти 20 лет.

В своих интервью Лепс признавался, чо Анна - женщина, мнения которой очень важны для него.

Первой женой музыканта была Светлана Дубинская, с которой они учились в музыкальном училище в Сочи. В 1984 году у Лепса появился первенец - дочь Инга.

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