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14 декабря 2021, 21:57

Лариса Долина, фото vk.com/larisadolinacom

Певице Ларисе Долиной из-за болезни Григория Лепса пришлось ставить номер для концерта с Кариной Кокс. По признанию народной артистки, она благодарна певице Карине Кокс за чуткость.

Лариса Долина сообщила о внезапно заболевшем Григории Лепсе, с которым они должны были выступать 13 декабря. Певица в понедельник написала в Instagram пост: "Сегодня был странный день: мне днём позвонили и объявили, что наш дуэт Григорием Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому, что самое главное - это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!"

Долиной пришлось в срочном порядке менять песню. Артистка обрадовалась, когда Карина Кокс "оказалась в зоне досягаемости и сразу откликнулась". "Вот так мы вышли из положения! Спасибо, Кариночка, за твою чуткость, люблю!!!" - поделилась народная артистка.

Может быть Григорий Лепс переживает из-за предстоящего развода с красавицей-женой Анной, с которой они воспитывают троих детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

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