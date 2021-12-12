Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Елена Проклова о словах покойного продюсера Марка Рудинштейна о её поведении в молодости: «Мне уже всё равно»

, 17:36

Елена Проклова о словах покойного продюсера Марка Рудинштейна о её поведении в молодости: «Мне уже всё равно»
Елена Проклова, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса Елена Проклова прокомментировала высказывание о её поведении в юные годы покойного продюсера, основателя "Кинотавра" Марка Рудинштейна. Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в больнице, его проводили в последний путь в Москве.

По телевидению показывают программы с сюжетами об известном кинодеятеле. Так в передаче "Ты не поверишь" на НТВ вспомнили слова Марка Рудинштейна о Елене Прокловой, сказанные незадолго до его ухода.

Напомним, признание актрисы о домогательствах известного актёра в её юности получило широкий общественный резонанс.
По воспоминаниям Рудинштейна, актриса в те годы была разгильдяйкой,  и о ней ходили соответствующие разговоры.

"У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно с кем", - напомнили на НТВ высказывание продюсера.

Елена Проклова в интервью порталу "СтарХит" сказала, что не следит за происходящим в соцсетях, и ей уже безразлично, так как за за свою жизнь много чего выслушала. А про Марка Рудинштейна добавила:

"О Господи, да простит его Бог".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Зеленский попросил правительство уволить замглавы МВД Украины Гогилашвили из-за инцидента в Донбассе

Зеленский поручил правительству уволить замглавы МВД Украины Гогилашвили из-за устроенного им скандала в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье попросил правительство уволить заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего в субботу скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт