Елена Проклова о словах покойного продюсера Марка Рудинштейна о её поведении в молодости: «Мне уже всё равно»

Актриса Елена Проклова прокомментировала высказывание о её поведении в юные годы покойного продюсера, основателя "Кинотавра" Марка Рудинштейна. Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в больнице, его проводили в последний путь в Москве.
По телевидению показывают программы с сюжетами об известном кинодеятеле. Так в передаче "Ты не поверишь" на НТВ вспомнили слова Марка Рудинштейна о Елене Прокловой, сказанные незадолго до его ухода.
Напомним, признание актрисы о домогательствах известного актёра в её юности получило широкий общественный резонанс.
По воспоминаниям Рудинштейна, актриса в те годы была разгильдяйкой, и о ней ходили соответствующие разговоры.
"У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно с кем", - напомнили на НТВ высказывание продюсера.
Елена Проклова в интервью порталу "СтарХит" сказала, что не следит за происходящим в соцсетях, и ей уже безразлично, так как за за свою жизнь много чего выслушала. А про Марка Рудинштейна добавила:
"О Господи, да простит его Бог".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости