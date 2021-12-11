Глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев хочет взыскать с композитора Игоря Крутого 1 миллион рублей

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11 декабря 2021, 16:21 Источник: ТАСС

Игорь Крутой, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев обратился с иском в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с композитора Игоря Крутого 1 млн рублей за его слова о фестивале «Новая волна», которые опубликовал сайт Super.ru.

В августе 2019 года на пресс-конференции в Сочи, посвященной «Новой волне», Игорь Крутой заявил, что Киселев попытался сорвать фестиваль. Глава «Русской медиагруппы», по словам композитора, организовал в те же дни аналогичное мероприятие и пригласил на него тех же музыкантов. Сайт Super.ru опубликовал это заявление.

В иске Владимир Киселев требует признать опубликованные в статье сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он просит суд обязать Крутого опубликовать опровержение и взыскать с него 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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