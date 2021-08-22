Игорь Крутой признался, почему не пригласил на «Новую волну» Аллу Пугачеву

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22 августа 2021, 17:17 Герман Напольский

Алла Пугачева и Игорь Крутой, фото: vladivostok.bezformata.com

Игорь Крутой не пригласил Аллу Пугачеву на "Новую волну" потому, что она "всё равно бы не приехала". В этом он признался на пресс-конференции в Сочи.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции Филипп Киркоров, комментируя воспоминания о том, что Алла Пугачева в свое время была музой конкурса, отметил: "А кто сказал, что слово "муза" женского рода", после чего практически все присутствующие решили, что здесь Филипп Бедросович имел себя лично.

Напомним, что несколько лет подряд Алла Пугачева на "Новой волне" вручала собственный приз. Последний же раз знаменитость видели осенью 2015-го: в то время вместе с Дмитрием Медведевым певица открывала мероприятие в последний раз, но было это уже в Сочи

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