Лолита вспомнила, как на границе с Китаем ее приняли за трансвестита

Популярная певица Лолита Милявская рассказала историю, как на границе с Китаем ее приняли за трансвестита и долго допрашивали. По ее словам, сотрудников погранслужбы смутил низкий голос.
«Взяли паспорт, там фамилия Милявская, пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина», - цитирует ее слова портал Teleprogramma.pro.
Лолита добавила, что допрос продолжался двадцать минут, а потом ее отпустили.
Ранее Лолита раскрыла, каким представляется ей идеальный мужчина.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.