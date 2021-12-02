Лолита вспомнила, как на границе с Китаем ее приняли за трансвестита

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2 декабря 2021, 19:44 Источник: teleprogramma.pro

Лолита Милявская, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Популярная певица Лолита Милявская рассказала историю, как на границе с Китаем ее приняли за трансвестита и долго допрашивали. По ее словам, сотрудников погранслужбы смутил низкий голос.

«Взяли паспорт, там фамилия Милявская, пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина», - цитирует ее слова портал Teleprogramma.pro.

Лолита добавила, что допрос продолжался двадцать минут, а потом ее отпустили.

Ранее Лолита раскрыла, каким представляется ей идеальный мужчина.

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