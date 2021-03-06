Лолита Милявская раскрыла, каким представляется ей идеальный мужчина: «глаза как у Путина, нос как у Урганта»
6 марта 2021, 11:20
На взгляд Лолиты Милявской, певицы и актрисы, у идеального мужчины глаза должны быть как у Владимра Путина, а нос как у Ивана Урганта. Милявская в пятницу, 5 марта, выразила мнение об иделанм мужчине в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Лолита всё-таки призналась, что побаивается взгляда Путина, колкого, с прищуром. Как кажется певице, от такого взгляда «сразу раздеваешься».
У Ивана Урганта тоже есть мнение о взгляде российского лидера. Шоумен, телеведущий назвал взгляд взгляд Путина «страшным и честным».
Отметим, Лолита Милявская в мужчинах разбирается. Недавно она призналась, что вышла замуж, но имя избранника не назвала.
"Поздравляю Лолиту, она теперь не только певица и телеведущая, но и театральная актриса" - пишут поклонники Милявской.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.