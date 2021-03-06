Лолита Милявская раскрыла, каким представляется ей идеальный мужчина: «глаза как у Путина, нос как у Урганта»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 марта 2021, 11:20

Лолита Милявская, фото: twitter.com/Lolita_Singer

На взгляд Лолиты Милявской, певицы и актрисы, у идеального мужчины глаза должны быть как у Владимра Путина, а нос как у Ивана Урганта. Милявская в пятницу, 5 марта, выразила мнение об иделанм мужчине в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Лолита всё-таки призналась, что побаивается взгляда Путина, колкого, с прищуром. Как кажется певице, от такого взгляда «сразу раздеваешься».

У Ивана Урганта тоже есть мнение о взгляде российского лидера. Шоумен, телеведущий назвал взгляд взгляд Путина «страшным и честным».

Отметим, Лолита Милявская в мужчинах разбирается. Недавно она призналась, что вышла замуж, но имя избранника не назвала.

"Поздравляю Лолиту, она теперь не только певица и телеведущая, но и театральная актриса" - пишут поклонники Милявской.