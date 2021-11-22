Бари Алибасов-младший: то, от чего я папу уберег, случилось с Мариной Хлебниковой

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22 ноября 2021, 13:59 Источник: Телепрограмма

Марина Хлебникова, фото: Nadezhda Lebedeva, globallookpress.com

Бари Алибасов-младший, как и его отец, известный продюсер, переживает за певицу Марину Хлебникову.

Артистка лежит в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского после пожара в ее квартире.

По словам Алибасова-младшего, сейчас певица находится в критическом состоянии, — сообщает Teleprogramma.pro.

Он вспомнил, как три года назад занимался лечением отца, и заставал родителя с сигаретой в кровати спящим. "То, от чего я папу уберег, случилось с Мариной",- сказал Бари-младший.

Он отметил, что сейчас неважно, пила Хлебникова алкоголь или нет, главное, чтобы певица как можно быстрее пришла в себя».

Бари Алибасов-младший собирается навестить Марину Хлебникову в больнице, как только к ней начнут пускать посетителей.

Вскоре после того, как певица попала в больницу с 20-процентным ожогом, врач НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Игорь Шарипов рассказал, что ей нужны доноры крови. Бари Каримович Алибасов сразу начал думать, к кому обратиться, как помочь Марине.

Артистка начала дышать сама, ее отключили от аппарата ИВЛ.

Неосторожность при курении привела к пожару, в котором в минувший четверг, 18 ноября, пострадала заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Об этом заявил 19 ноября источник в экстренных службах.

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