Источник в экстренных службах: неосторожность при курении стала причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 ноября 2021, 12:26 Источник: ТАСС

пожарные, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неосторожность в процессе курения привела к пожару, в котором в минувший четверг, 18 ноября, пострадала заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Об этом заявил сегодня источник в экстренных службах.

По словам источника, к настоящему моменту причина возгорания в столичной квартире установлена – это неосторожное обращение с огнем.

Известно, что Марина Хлебникова в ходе пожара получила ожоги 20 процентов поверхности тела. Кроме того, артистка отравилась продуктами горения. В настоящий момент певица находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Подчеркивается, что она подключена к аппарату ИВЛ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости