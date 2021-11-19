Источник в экстренных службах: неосторожность при курении стала причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова

Неосторожность в процессе курения привела к пожару, в котором в минувший четверг, 18 ноября, пострадала заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Об этом заявил сегодня источник в экстренных службах.
По словам источника, к настоящему моменту причина возгорания в столичной квартире установлена – это неосторожное обращение с огнем.
Известно, что Марина Хлебникова в ходе пожара получила ожоги 20 процентов поверхности тела. Кроме того, артистка отравилась продуктами горения. В настоящий момент певица находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Подчеркивается, что она подключена к аппарату ИВЛ.
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