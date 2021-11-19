РИА «Новости»: Хлебникова находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии

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19 ноября 2021, 09:13 Источник: РИА "Новости"

Марина Хлебникова, Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Марина Хлебникова в настоящий момент находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу журналистам в НИИ им. Склифосовского.

Ранее сегодня телеканал "360" сообщил, что Марина Хлебникова находится в тяжелом, но стабильном состоянии после пожара в московской квартире.

К настоящему моменту поступили данные о том, что певица подключена к аппарату ИВЛ.

Накануне вечером стало известно, что артистка пострадала в результате возгорания в квартире на четвертом этаже в доме на улице Ратной. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Из квартиры были спасены пять человек.

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