Бари Алибасов думает, как помочь Марине Хлебниковой

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20 ноября 2021, 09:10

Марина Хлебникова, фото: Nadezhda Lebedeva, globallookpress.com

Музыкальный продюсер Бари Алибасов думает, как помочь певице Марине Хлебниковой, попавшей в больницу с серьезными ожогами. Пожар в квартире артистки произошел в ночь на пятницу.

По предварительной версии, возгорание началось в спальне певицы. Пожарные расчеты приехали очень быстро. Спасатели обнаружили в квартире Марину, ее дочь и пожилых женщину и мужчину. Дочь артистки Доминика не пострадала. Вероятно, дома у Хлебниковой находились ее родители. Они, как и артистка, госпитализированы.

Вчера на программе Андрей Малахова собрались коллеги и друзья Марины Хлебниковой. Врач НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда ночью привезли певицу, Игорь Шарипов рассказал подробности о ее состоянии. По его словам, у певицы пострадало лицо, органы дыхания, легкие. Поражено 20%, а не 50, как писали СМИ.

Шарипов отметил, что в реанимации артистка борется, ее состояние стабильное. Доктор Шарипов заявил, что для певицы нужны доноры крови. Он отметил, что есть все необходимое для лечения. Но потребуется в большом количестве плазма, поэтому нужна кровь любой группы.

Бари Каримович Алибасов давно знаком и работал с певицей. Продюсер был на программе Малахова и сразу начал думать, к кому обратиться, как помочь Марине.

Директор Марины Хлебниковой рассказал, что певица много работала в последнее время и уставала. Перед трагедией она вернулась с гастрольной поездки. Директор артистки призвал журналистов не сочинять и не распространять небылицы о жизни Марины Хлебниковой, а молиться за нее.

Очень переживает за Марину радиоведущая Алла Довлатова. По ее словам, Хлебникова - редкий человек, добрая и светлая.

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