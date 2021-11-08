Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Во время пандемии знаменитости стали зарабатывать на онлайн-курсах

, 15:46 Источник: teleprogramma.pro

Во время пандемии знаменитости стали зарабатывать на онлайн-курсах
Ляйсан Утяшева, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Во время пандемии доходы артистов от корпоративов резко упали. Чтобы пополнить бюджет, многие знаменитости стали придумывать именные курсы. Teleprogramma.pro рассказала, чему могут научить российские звезды и сколько они на этом зарабатывают.

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева предлагает в основном онлайн-курсы для улучшения фигуры. Также у нее есть тренинг Superwoman, обучающий общению с мужчинами, и курс «Сесть на шпагат за 60 дней». Цена — от 2,5 тысячи руб.

Супруг Ляйсан Павел Воля обучает желающих искусству импровизации и общения. Занятия с ним стоят 4 тысячи руб.

Виктория Боня, экс-участница «Дома-2» предлагает курсы по красоте. «Сейчас моя главная задача — помочь каждой из вас сохранить красоту своего лица без уколов, операций и ботокса»,- говорит она. Стоят курсы от 990 рублей до 3,9 тысячи.

Анна Семенович предлагает выработать привычку к счастью. Она презентовала трехнедельный марафон «Привычка счастья за 21 день». Вместе с психологами Семенович собирается «работать с мышлением слушательниц по разным направлениям». Цена курсов — от 4,9 тысячи руб. Предусмотрен и VIP-вариант за 14,9 тысячи. Купившие его получают эксклюзивные занятия и даже ужин со звездой. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью