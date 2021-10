Британская певица Адель вернулась, и её первый за шесть лет сингл набрал более 50 млн просмотров за сутки

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 октября 2021, 16:59

Певица Адель, фото: instagram

Британская певица Адель записала первый за шесть лет сингл. Видеоклип на новую песню Адель Easy on me набрал 51 124 652 просмотра чуть более, чем за сутки на YouTube.

Новый клип для Адель снял канадский актер Ксавье Доланом, который в 2015 году снимал видео на ее композицию Hello. Новый четвертый студийный альбом британской исполнительницы «30», в который включена песня Easy on me, выйдет 19 ноября.

В 2021 году исполнилось 10 лет с момента выхода самого успешного поп-альбома 2010-х годов «21» певицы Адель.

Первая из песен Адель, попавшая в американский чарт Billboard Hot 100. «Chasing Pavements» — это главный сингл с ее дебютного альбома, достигший 21-го места 28 февраля 2009 года. Певица говорит, что написала эту песню после ссоры с ее тогдашним парнем в лондонском клубе.

В 2019 году Адель официально развелась со своим мужем Саймоном Конекки. После развода, певица пообещала не говорить о нём в интервью и не писать песен вопреки своему репертуару. Адель очень дорожит своим сыном Анджело и не хочет, чтобы развод с отцом отразился на ребёнке.

