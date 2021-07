Адель «21»: 10 лет с момента выхода самого успешного поп-альбома 2010-х

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 июля 2021, 21:24 Антон Дубровский, Журналист

wikipedia.org

В 2021 году исполнилось 10 лет с момента выхода самого успешного поп-альбома 2010-х годов «21» певицы Адель.

Адель - британская певица и автор песен, которую заметили на волне большого успеха её соотечественницы Эми Уайнахус (Эми открыла дверь в поп-культуру множеству молодых певиц и артистов, исповедующих винтажный звук нео-соула) в 2006 году. Певица продала миллионы альбомов по всему миру и выиграла в общей сложности 15 Грэмми, а также премию Оскар. Первые два альбома Адель, «19» и «21», заслужили похвалу критиков со всего мира и показали непревзойденный уровень коммерческого успеха среди сверстников певицы. Став мамой в 2012 году, Адель перестала выступать и вернулась в чарт в 2015 году с балладой «Hello», ведущим синглом с ее альбома-возвращение «25». В 2017 году она получила пять премий Грэмми за свою работу над этой пластинкой. В этой статье мы вспоминаем факты об Адель и её историю.

Становление

Адель Лори Блю Адкинс родилась 5 мая 1988 года в Северном Лондоне, Англия. Адель – единственный ребенок Пенни Адкинс, очень творческой и артистичной мамы, которой на момент ее рождения было всего 18 лет. Отцом певицы является валлиец Марк Эванс, который покинул семью, когда Адель было всего четыре года.

Эванс поддерживал контакт со своей дочерью до подросткового возраста, когда его проблемы с алкоголем и растущее из-за этого отчуждение дочери привели к ухудшению их отношений. Напротив, Адель сблизилась со своей мамой, которая поощряла свою маленькую дочь в тяге к исследованию окружающего мира, а не требовала от неё приверженности только одному делу.

С самого начала Адель увлеклась музыкой. Она тяготела к песням американских соул и contemporary R&B (жанр, являющийся смесью ритм-энд-блюза, соула, фанка, попа и электронной музыки – авт.) исполнителей, таких как Лорин Хилл, Мэри Джей Блайдж и женская группа Destiny's Child. Настоящее откровение случилось тогда, когда девушке было 15 лет, и она наткнулась в местном магазине на коллекцию пластинок легенд ритм-энд-блюза, соула и джаза Этты Джеймс и Эллы Фитцджеральд.

«В нашей семье не было музыкального наследия»,- сказала Адель британскому изданию The Telegraph в интервью 2008 года. «Музыка из чартов — это все, что я когда-либо знала. Поэтому, когда я слушала Этту и Эллу, то это было похоже на пробуждение, как бы банально это ни звучало. Я подумала: «Действительно, некоторые люди имеют настоящую долговечность в своем творчестве и являются легендами. Я была настолько вдохновлена этим, что в 15 лет слушала музыку 40-х годов».

Хотя Адель была явно умной и развитой личностью, она не была ориентирована на традиционную школьную обстановку. Поэтому мать записала ее в Школу Исполнительских Искусств и Технологий BRIT, которая считает Эми Уайнхаус (знаменитая британская ритм-энд-блюз, соул и джаз-исполнительница – авт.) своей выпускницей.

В школе Адель записала трехдорожечное демо для проекта, который был задан для самостоятельной работы. Это демо в итоге было размещено на ее странице в MySpace. Когда руководители лэйбла XL Recordings услышали эти треки, они связались с певицей и в ноябре 2006 года, всего через четыре месяца после того, как Адель окончила школу, подписали с ней контракт.

Альбомы

«19» (2008)

Дебютный альбом Адель «19», названный в честь возраста певицы на момент создания этой работы, поступил в продажу в начале 2008 года. Альбом, содержащий два популярных сингла «Hometown Glory» и «Chasing Pavements» привел Адель к славе.

Выпущенный в Соединенных Штатах на лейбле Columbia Records, «19» нашел отклик у американской публики, так же как и у британских поклонников музыки. Адель закрепила свой коммерческий успех появлением в октябре 2008 года на американском шоу Saturday Night Live. Во время записи этой передачи альбом занимал 40-е место в чарте iTunes. Менее чем через 24 часа он стал №1.

«21» (2011)

Долгожданный следующий альбом Адель «21», снова названный в честь ее возраста на момент записи, не разочаровал аудиторию после его выпуска в начале 2011 года. На нём можно услышать всю любовь Адель к классическому американскому R&B и соулу. Запись была просто феноменально успешной. За первую неделю было продано 352 000 копий альбома.

Базирующийся на таких хитах, как «Rolling In The Deep» и «Someone Like You», альбом «21» заявил Адель как очень серьезного исполнителя. В феврале 2011 года она оказалась в топ-5 американского чарта с двумя синглами и двумя альбомами за одну неделю, став единственным артистом, помимо The Beatles и американского репера 50 Cent, кто достиг этого рубежа. Адель и её альбом «21» оставались на первом месте в чарте в течение 11 недель. Пластинка заняла первые места практически везде – в Америке, Англии, Франции, Германии, Австралии и других странах. Адель также побила рекорд Мадонны с её сборником хитов «The Immaculate Collection» (1990) как артистка, чей альбом в течение нескольких недель подряд находился на вершине хит-парадов. Всего было продано более 30 миллионов копий альбома «21» по всему миру.

«25» (2015)

22 октября 2015 года Адель объявила, что выпустит свой третий альбом, «25», в ноябре. Она разместила обложку альбома в Instagram и рассказала своей аудитории: «Моя последняя запись была о разрыве, и, если бы я должна была как-то охарактеризовать новый альбом, я бы сказала, что он о приведении себя в порядок. Хочется наверстать потерянное время. Привести в порядок все, что я когда-либо делала и никогда не делала. «25» — это запись о том, кем я стала, не осознавая этого. Мне жаль, что создание этой пластинки заняло так много времени, но, знаете, так складывалась жизнь».

Альбом, выпущенный в ноябре 2015 года, представляет собой сборник эмоциональных, иногда полных сожаления песен, посвященных тонкостям отношений. Во многом альбом обращался к традиционному звучанию поп-музыки. Альбом стал международным хитом, заняв первое место в чарте iTunes в 110 странах. В США было продано 3,38 миллиона копий за семь дней. Этим Адель побила рекорд американской дэнс-поп-группы NSYNC в 2,42 миллиона копий альбомов, проданных за неделю. Среди прочих достижений «25» — это также то, что это единственный альбом, проданный в США тиражом в миллион копий за 10 дней.

Лучшие Песни

«Chasing Pavements» (2009)

Первая из песен Адель, попавшая в американский чарт Billboard Hot 100. «Chasing Pavements» — это главный сингл с ее дебютного альбома, достигший 21-го места 28 февраля 2009 года. Певица говорит, что написала эту песню после ссоры с ее тогдашним парнем в лондонском клубе. «Было шесть утра. За мной никто не гнался, и я ни за кем не гналась. Я просто убегала. Я помню, как сказала себе: «Если ты что-то и преследуешь, то ты преследуешь пустой тротуар»,- рассказывает певица.

«Rolling In The Deep» (2011)

Адель написала свой первый сингл № 1 в чарте Billboard под названием «Rolling In The Deep» на следующий день после разрыва своих «первых настоящих отношений», которые, как она позже сказала, сделали её взрослой. Песня находилась на её втором альбоме «21» и нашла отклик у слушателей. Она продержалась семь недель на вершине чартов Hot 100, начиная с 21 мая 2011 года, а также 19 недель на вершине чартов Billboard Adult Contemporary.

«Someone Like You» (2011)

Вторая песня Адель, ставшая хитом № 1, также находится на альбоме «21», который, по словам Адель, она написала, чтобы помочь себе пережить расставание - как сообщается, с Алексом Старроком, 31-летним фотографом. Песня «Someone Like You» пять недель занимала первое место в Billboard Hot 100, начиная с 17 сентября 2011 года.

«Set Fire To The Rain» (2012)

Третья подряд песня Адель под №1 в чартах из альбома «21», мощная баллада «Set Fire To The Rain», провела две недели в Hot 100, начиная с 4 февраля 2012 года. Во время своего живого выступления певица объяснила, что получила вдохновение для написания необычной лирики к этой песне тогда, когда ее зажигалка перестала работать под дождем.

«Rumor Has It» (2012)

Песня «Rumor Has It», написанная для Адель певцом и автором песен Райаном Теддером, провела 19 недель в чартах Billboard, заняв 16-е место в Hot 100 5 мая 2012 года.

«Skyfall» (2012)

Сингл «Skyfall», записанный для одноименного фильма о Джеймсе Бонде, 20 октября 2012 года занял 8 место в чартах Hot 100 Billboard.

«Нello» (2015)

23 октября 2015 года Адель выпустила балладу «Hello», эпический трек, который снова продемонстрировал превосходство ее голоса по сравнению с классическими поп-исполнителями. Это первый сингл с её третьего альбома «25». Сопровождающий песню видеоклип, в котором актер Тристан Уайлдс играет роль романтического персонажа, был снят подающим надежды режиссером Ксавьером Доланом и, как сообщается, стал первым музыкальным видео, снятым на камеры IMAX.

«Hello» дебютировал под номером 1 в поп-чартах Billboard, став четвертым синглом-лидером чартов Адель и вошедшим в историю как первый сингл, получивший более 1 миллиона загрузок за неделю. Песня также оставалась на первой строчке в течение нескольких недель в Соединенных Штатах.

«When We Were Young» (2016)

Вторым синглом Адель из альбома «25» стала песня «When We Were Young», медитация на тему того, чтобы оглянуться назад и стать старше. Песня заняла 14-е место в чарте Hot 100 5 марта 2016 года.

«Send My Love (To Your New Lover)» (2016)

Этот трек из альбома «25» 2015 года стал пятой песней Адель, занявшей первое место в чартах Billboard Adult Contemporary. Он также занял 8-е место в Hot 100 24 сентября 2016 года.

Награды

Адель была номинирована на 18 премий Грэмми и выиграла 15 из них на церемониях награждения в 2009, 2012 и 2017 годах. Она также получила Оскар за авторство песни «Skyfall», которая звучала в очередном одноименном фильме про Джеймса Бонда.

На вручении премии «Грэмми» в 2009 году Адель стала лучшим новым артистом. Кроме того, альбом принес певице звание «Звук 2008 года» от британской корпорации BBC. В том же году она получила приз критиков на британской церемонии вручения наград BRIT Awards.

В 2012 году Адель выиграла премию «Грэмми», завоевав шесть побед, в том числе в номинации «Альбом Года». «Эта запись вдохновлена чем-то действительно нормальным, и все через это прошли - просто дрянные отношения»,- сказала она на церемонии.

В 2013 году Адель получила седьмую «Грэмми» (лучшее сольное поп-исполнение) за свой хит-сингл «Set Fire To The Rain». В том же году певица получила «Золотой Глобус» и премию «Оскар» за «Skyfall», песню для одноименного фильма о Джеймсе Бонде 2013 года.

В 2016 году на 58-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» Адель исполнила балладу «All I Ask», пытаясь устранить технические сбои в работе фортепьяно. Песня была написана в соавторстве с Бруно Марсом (американский поп, фанк и соул исполнитель – авт.).

В 2017 году Адель вернулась на сцену Грэмми, где ей пришлось остановить свой трибьют покойному Джорджу Майклу в виде замедленной версии его песни «Fastlove», и начать все сначала. Она сказала: «Извините, я не могу испортить это выступление для него». Она спела песню под овации. Затем Адель получила пять наград за свою работу над альбомом «25», включая номинации за альбом и песню года, лучшее сольное поп-исполнение и лучший вокальный поп-альбом. Благодаря своим историческим победам Адель стала первой артисткой в истории Грэмми, дважды попавшей в тройку лучших категорий.

В своей речи при получении награды за альбом года она поблагодарила американскую певицу Бейонсе за её новаторский альбом «Lemonade». «Артистка всей моей жизни - Бейонсе, и альбом «Lemonade» для меня просто монументален»,- сказала она.

Муж и ребенок

В 2011 году Адель познакомилась со своим теперь уже бывшим мужем Саймоном Конецки, который на 13 лет её старше. Он является основателем компании Life Water и благотворительной организации Drop4Drop. 29 июня 2012 года Адель объявила на своем сайте, что беременна первым ребенком пары. Она рассказала журналу People о том, как быть матерью: «Я действительно хочу быть мамой. Мне хочется начать с этим управляться!»,- сказала она. 19 октября 2012 года она родила сына Анджело.

В начале 2017 года Адель была замечена с обручальным кольцом, что вызвало слухи о браке. В своей речи на церемонии вручения премии Грэмми в январе 2017 года Адель подтвердила слухи, назвав Конецки своим мужем. «Грэмми, я очень ценю вашу поддержку. Мой менеджер, мой муж и мой сын - единственная причина, по которой я всё это делаю», - сказала она тогда. Хотя в интервью за кулисами она и называла Конецки своим «партнером», Адель подтвердила свой брак в марте во время концерта в Брисбене, Австралия.

В апреле 2019 года представители певицы сообщили, что Адель и Конецки расстались.

Адель работает над своим четвертым альбомом с 2018 года. Альбом должен был выйти в сентябре 2020 года, но был отложен из-за пандемии. Точная дата выхода пластинки пока не известна.

