Мать Шаляпина уверена что сын не станет требовать наследство жены-миллионерши: «Мы не алчные люди, чтобы лезть в чужой огород»

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1 октября 2021, 15:46 Источник: Тeleprogramma.pro

фото: pixabay.com

У певца Прохора Шаляпина большое горе. Артист рассказал о смерти его жены Татьяны Дэвис в четверг, 30 сентября. 42-летняя супруга Шаляпина, канадская миллионерша, скончалась в США от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

Прохор тяжело переживает уход из жизни любимой Танечки. Страшно еще и то, что он не сможет полететь в Америку и Канаду проводить жену в последний путь.

Мать Прохора Елена Колесникова сожалеет, что не сможет приехать в Москву поддержать сына. По словам женщины, Прохор сейчас в ужасном состоянии. Он ни с кем не общается, звонит по вечерам только ей. Говорит, что не может поверит в смерть Танечки.

Елена Колесникова отметила, что близкие их с Прохором люди в шоке. Мама артиста работает в ковидном госпитале, смерти видит каждый день, умирают от ковида и молодые, - сообщает Teleprogramma.pro.

А в СМИ уже начали писать о наследстве артиста. Елена Колесникова возмущается этим. Она уверена, что сын не станет требовать наследство своей богатой жены-иностранки.

«Мы не алчные люди, чтобы лезть в чужой огород!», - заявила Елена Колесникова.

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