Певец Прохор Шаляпин написал, что его жена Татьяна скончалась от последствий коронавируса
30 сентября 2021, 22:04
Певец Прохор Шаляпин написал об уходе из жизни его жены Татьяны - канадской миллионерши. Супруге российского артиста было 42 года. Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
Шаляпин месяц назад рассказывал о тяжело заболевшей жене. Женщина заразилась ковидом вскоре после шикарной свадьбы с Прохором. Теща и тесть Шаляпина тоже заразились ковидом и попали в госпиталь.
Молодожены находились в США. Татьяна из-за опасения карантина не обращалась к врачам. По словам Прохора, она лечилась у шарлатанов, тогда как сатурация у нее падала до 50, синели губы. Потом супругу Шаляпина все-таки положили в Лас-Вегасе в госпиталь.
И вот в instagram артиста появилась грустная новость: "Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет".
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