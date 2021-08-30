Супруга Прохора Шаляпина заболела коронавирусом после свадьбы

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30 августа 2021, 20:14

Прохор Шаляпин, фото из соцсети

Певец Прохор Шаляпин удивил в понедельник телезрителей признанием о своей жене. Супруга артиста заразилась и заболела коронавирусной инфекцией COVID-19 сразу после их свадьбы. Поклонники Шаляпина и не знали, что певец женился на канадской миллионерше 42-летней Татьяне Дэвис.

31 июля влюбленные сыграли свадьбу. Вскоре Татьяна закашляла. Певец рассказал, что супруга заболела очень сильно, но вызывать врачей отказывалась, поскольку боялась карантина.

Как заявил Шаляпин, лечили её какие-то непонятные шарлатаны. По словам Прохора, Танечка умирала на его глазах. У неё сатурация падала до 50, синели губы.

Но артист уехал по делам в Россию. Прохор Шаляпин в программе "Пусть говорят" поделился, что он сам перед поездкой в США сомневался-сомневался, но прививку от ковида сделал. А ни Татьяна, ни её родители не вакцинировались.

Теща и тесть Шаляпина тоже заразились ковидом и попали в госпиталь. За лечение Тани заплачены тысячи долларов.

Сын Армена Джигарханяна Степан Джигарханян возмутился, почему состоятельная женщина не купила страховку для поездки в США. Татьяна - гражданка Канады.

В шоу приняла участие бывшая возлюбленная Шаляпина Анна Калашникова. Они с Прохором поцеловались.

На вопрос Дмитрия Борисова, не боится ли Анна ковида, она ответила, что привилась от ковида.

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