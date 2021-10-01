Какое наследство достанется Прохору Шаляпину?

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1 октября 2021, 10:48 Турана Гулиева

Фото: соцсети

Недавно скончалась жена-миллионерша Прохора Шаляпина. Главный вопрос, который стоит перед ним:"Что делать с новым наследством"?

А имущество хоть есть?

Актер Георгий Кирьянов рассказал СМИ о владениях Татьяны Дэвис.

По его словам у женщины многомиллионное состояние за границей: «Да, Татьяна богата. У нее дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос-Кабосе, тоже немалых денег стоит. Таня и Прохор накануне свадьбы сняли недвижимость в Лас-Вегасе, хотели там остановиться до января, а потом и вовсе ее купить. Сторговались с владельцем на два миллиона долларов. Есть у Тани жилье в Канаде: несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале, а также шикарный автопарк».

Он также уверял СМИ,что брак Шаляпина и Татьяны не по расчету, а по любви.

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