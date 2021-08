«Too Fast For Love»: 40 лет дебютному альбому Mötley Crüe

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

Mötley Crüe (рус. Мотли Крю) — американская глэм-метал группа, основанная в Лос-Анжелесе в 1981 году. Группа была создана бас-гитаристом Никки Сиксом и барабанщиком Томми Ли, к которым впоследствии присоединились гитарист Мик Марс и вокалист Винс Нил. За всю историю Mötley Crüe было продано более 100 миллионов копий альбомов группы по всему миру, включая 75 миллионов в США.



Кроме того, члены группы известны своим скандальным образом жизни; все участники имели многочисленные проблемы с законом, сидели в тюрьме, прошли через зависимость от алкоголя и наркотиков и имели бесчисленные авантюры с женщинами. Помимо хард-рока и хеви-метала, с выпуском своего третьего альбома «Theatre Of Pain» (1985) группа влилась в первую волну глэм-метала. Последний на данный момент альбом Mötley Crüe «Saints Of Los Angeles» вышел 24 июня 2008 года. Последнее же выступление группы состоялось в канун Нового 2015 года, 31 декабря. Снятый на видео концерт был выпущен на Blu-ray в 2016 году. А 13 сентября 2018 года Mötley Crüe объявили о том, что они воссоединились и работают над новой музыкой. Винс Нил также отметил, что, хотя группа больше не будет гастролировать, они по-прежнему, в будущем, планируют выпускать новую музыку. Группа изменила свое решение о прекращении гастрольной деятельности и анонсировала стадионное турне на 2020 год, которое было перенесено на 2021, а затем на 2022 год из-за пандемии.



Если вам интересно узнать больше о жизни и творчестве Mötley Crüe, то рекомендуется к просмотру биографический художественный фильм «Грязь» о музыкантах, который был выпущен в 2019 году.



Начало



Mötley Crüe заявили о себе своей дебютной пластинкой «Too Fast For Love» менее чем через год после того, как образовалась группа. Отпечатанный тиражом 900 копий, самиздат альбома был выпущен 10 ноября 1981 года на собственном лейбле группы Leathur Records. Он содержал в себе 10 треков, полных грубой агрессии, ярких образов и развязности, которые соответствовали шумихе вокруг уже громкой репутации группы.



Став составом, чьи клубные концерты в то время были обязательными для посещения, Mötley Crüe перенесли свое задиристое поведение, которое они демонстрировали на сцене, на собственные вечеринки после концерта, проходившее в доме группы. Этот дом был едва обставлен мебелью и говорил о том, что музыканты жили в суровых условиях. Хотя у Mötley Crüe, возможно, не было достаточно денег на еду и бытовые нужды, выпивка и наркотики никогда не были для них дефицитом. Уже тогда отдаваясь всецело образу жизни рок-звезд и обожая такую жизнь, группа стала создавать одну из самых легендарных карьер в истории рока, начало которой было положено выпуском альбома «Too Fast For Love».



Альбом, в основном, был написан еще до того, как Mötley Crüe полностью самореализовались. Никки Сикс ранее был участником группы под названием London (казалось, каждый участник этой группы добился успеха после ухода из неё), и он уже писал музыку самостоятельно, но при этом чувствовал, что она не подходит для London. Он держал эти песни в запасе и готовил их для своей новой группы.



Вмести с Никки в составе группы Mötley Crüe участвуют барабанщик Томми Ли, гитарист Мик Марс и певец Винс Нил. Однако Нил едва не упустил свой шанс. Первоначально группа планировала попробовать его на освободившееся место вокалиста, но певец пропустил прослушивание, что вынудило группу выбрать фронтмена по имени О'Дин. Когда с ним ничего не вышло, Нилу перезвонили и убедились в том, что на этот раз Винс точно появится. Никки Сикс рассказал о прослушивании Нила в локальной радиопередаче в 1982 году: «Это было просто волшебно, его голос идеально сочетался с нашим звуком, и все сложилось наилучшим образом».



Придя в студию, Нил успел порепетировать в группе всего пару дней, и поэтому ему пришлось петь тексты песен с листа, записывая свои партии для демо-записи «Leathur». По настоянию менеджера Mötley Crüe Алана Коффмана квартет решил выпустить свой первый альбом полностью самостоятельно, поскольку интерес лейблов к группе еще не проявился в полной мере. Изображение для оформления альбома «Too Fast For Love» было выбрано в знак уважения к обложке The Rolling Stones для их альбома «Sticky Fingers» (1971).



Коффман помог профинансировать запись альбома в дополнение к поиску оборудования для ребят (позже он сбежал с авансом для второго альбома группы, и его поступок вдохновил в Mötley Crüe на песню «Bastard».) Результатом работы стали 38 минут и 49 секунд чистой энергии от группы без стилистических ограничений или давления со стороны лейбла. Такой естественный процесс записи породил такие оригинальные песни, как «Live Wire», «Take Me To The Top» и заглавный трек «Too Fast For Love», а также мрачную «Merry-Go-Round».



Когда Сикса спросили о теме «Merry-Go-Round», он раскрыл источник вдохновения, лежащий в основе песни, сказав: «Когда я жил в Сиэтле, где я вырос, там был парень, которому было около 22-23 лет, у него уже было четверо детей, что накладывало на него слишком много обязанностей и сильно давило на его психику, в результате у него было непонятно что на уме».



Объясняя подробнее, он добавил: «Прямо там, где были частые дома и небольшие многоквартирные дома, находилась настоящая карусель. И однажды этот парень просто оказался на этой карусели. Он сидел там, просто потому, что реально сошел с ума, и его увезли оттуда в смирительной рубашке. Он превратился в маленького ребенка; он играл на карусели и просто потерял себя - на него было оказано слишком много давления».



Выпуск



Продюсер Майкл Вагенер свел результат записи за четыре дня. До этого он уже успел поработать с Миком Марсом. После того как группа подписала в 1982 году контракт с Elektra (американский лейбл звукозаписи, приобретённый компанией Warner Music Group в 2004 году), альбом увидел свет в виде мирового релиза с пересведенными треками в другом порядке. В нем отсутствовали песня «Stick To Your Guns» и оригинальное начало композиции «Too Fast For Love».



Единственным изданием альбома с оригинальным миксом Leathur Records под эгидой Elektra были первые копии в Канаде, в которых не было никаких сокращений и изменений, как в более поздних релизах. Группа готовилась к турне по этой стране, и лейбл хотел, чтобы копии альбома были доступны в магазинах в оригинальном виде.



До поддержки крупного лейбла Elektra группа бронировала свои концерты самостоятельно и также занималась всей своей рекламой, арендуя площадки вместимостью 350-600 человек и собирая полные клубы везде от Северной Калифорнии до Невады. Спандекс, кожа и вызывающий макияж привлекали к группе еще больше внимания в дополнение к музыке.



Пионеры



Когда ее спросили, чувствовала ли она, что группа является чем-то особенным, менеджер-консультант Mötley Crüe, в том время это была Вики Гамильтон, ответила: «О, абсолютно! Когда Mötley Crüe появились, вокруг был только панк-рок и европейская новая волна из таких групп, как Duran Duran или The Psychedelic Furs. Они очень выделялись со своей клейкой лентой, спандексом и невообразимыми прическами. Никки поджигал себя на сцене, и все их действия на публике и в жизни вызывали удивление: «Что это???»



Это воспоминание Вики перекликается с мыслями самого Сикса в то время, когда он говорил об образе Motley Crue на местном радио и рассказывал о стиле музыки, который назовут глэм-металом впоследствии. Басист говорил: «Многие люди в Лос-Анджелесе обращаются к чему-то новому в музыке - этот интерес набирает обороты, как тогда в Англии, когда начинались панк-группы, Sex Pistols и другие. Тогда многие музыканты впали в такую крайность. Мне интересно, что произойдет с нами в будущем, потому что с нашей музыкой всё подобное начинает происходить пока только в Лос-Анджелесе. Интересно что будет, когда наш альбом станет распространяться на международном уровне, дойдет ли все до такой крайности?»



Никки Сикс получит ответ на свои размышления в ближайшие годы. Диск «Too Fast For Love» был сертифицирован RIAA (Американская Ассоциация Звукозаписывающих Компаний) как платиновый в 1986 году, это один из пяти альбомов группы, превзошедших эту отметку. Образ глэм-метала, который Mötley Crüe предвосхитили так рано, получил мировое господство в середине-конце 80-х годов и помог принести славу бесчисленному количеству других групп, которые в значительной степени опирались на стиль самой скандальной рок-группы 1980-х годов, коей, без всяких сомнений, являются Mötley Crüe.



Стоит также добавить, что Mötley Crüe анонсировали свое турне-воссоединение под названием The Stadium Tour в 2019. Позже тур был перенесён на 2021, а потом на 2022 года из-за пандемии. Турне должно пройти при поддержке их знаменитых современников в лице Def Leppard, Poison и Joan Jett & The Blackhearts. Будем надеяться, что 2022 год принесет радостные новости и вирус отступит, вернув нам возможность посещать крупные концерты и другие массовые культурные события. Ждем!

