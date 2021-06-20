Представитель МакSим сообщил, что введенная в кому певица находится в стабильном состоянии

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20 июня 2021, 13:59 Источник: РБК

МакSим, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Представитель Марины Максимовой, более известной как МакSим, рассказал о состоянии введенной в искусственную кому певицы. У исполнительницы подозревают заражение новой коронавирусной инфекцией.

«Все еще в коме, состояние стабильное», - уточнил собеседник.

Ранее МакSим сообщила, что обратилась к врачу из-за плохого самочувствия. По ее словам, 11 июня она начала ощущать симптомы простуды, поднялась температура - 39, сделала срочный тест, но тот показал отрицательный результат. Позже ее состояние стало ухудшаться.

У певицы обнаружили пневмонию с 40% поражением легких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом). Для проведения лечения ее ввели в искусственную кому.

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