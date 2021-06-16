Певица МакSим тяжело переносит вирус

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 июня 2021, 22:08 Анастасия Иванова

Взято с: Instagram @maksimartist

Недавно популярная певица почувствовала себя плохо и обратилась ко врачу. Ее срочно госпитализировали и провели все анализы.

К сожалению, они оказались нерадостными. По сообщению Марины Максимовой, было обнаружено поражение 40% легких, но тест на ковид отрицательный. Будут проводить еще несколько анализов.

О своем плохом самочувствии Марина рассказал в социальных сетях: «11 июня начала ощущать симптомы простуды, сделала срочный тест, который показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала уже с температурой 39. Мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача — и меня забрали в клинику. На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на COVID-19 у меня нет. Врачи говорят, пневмония», — пишет артистка в инстаграм.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости