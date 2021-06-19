Певица МакSим введена в искусственную кому

Певицу МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Об этом представитель артистки сообщила сегодня журналистам.
На вопрос сотрудников СМИ, что случилось с МакSим, ее представитель отметила: "Видимо, коронавирус, но по тестам – отрицательно". Она добавила, что у певицы выявили пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом).
Подчеркивается, что легкие артистки не прочищались, вследствие чего врач принял решение о введении пациентки в кому. Предполагается, что Марина Абросимова будет находиться в этом состоянии несколько дней.
Представитель певицы уточнила, что доктор дает "достаточно позитивный прогноз", но сейчас все силы медиков направлены на прочищение легких пациентки.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости