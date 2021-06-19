В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения COVID-19
19 июня 2021, 11:37
В России за минувшие сутки зарегистрировали 17 906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в субботу, 19 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 205 (17,9%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 5 299 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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