В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения COVID-19

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19 июня 2021, 11:37

анализ крови, Marijan Murat/dpa

В России за минувшие сутки зарегистрировали 17 906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в субботу, 19 июня, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 205 (17,9%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 5 299 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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