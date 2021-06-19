Иммунолог Болибок заявил, что шанс умереть от COVID-19 при отсутствии прививки составляет 1 к 30

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19 июня 2021, 09:51 Источник: URA.RU

COVID-19, pixabay.com

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил в рамках беседы с журналистами, что при отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом нового типа, имеет шанс умереть с вероятностью 1 к 30.

Врач отметил, что в настоящий момент заразность "индийского штамма" является высокой, а его летальность, по сравнению с современными ОРВИ и гриппом выше почти в 100 раз.

Владимир Болибок в разговоре с URA.RU заметил, что после вакцинации из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом старых штаммов только три человека, причем никто их них не умрет. По его словам, все имеющиеся в мире вакцины работают против "индийского штамма" COVID-19, однако их эффективность падает с 90% до 70%. Медик отметил, что таким образом, 70 человек из 100 привитых не заболеют, а оставшиеся 30 перенесут коронавирус в легкой или средней форме.

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