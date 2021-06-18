Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 беременных женщин может начаться в ближайшие дни

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18 июня 2021, 20:10 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 беременных женщин может быть разрешена на следующей неделе. Эту новость в пятницу, 18 июня, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург - разработчик вакцины "Спутник V".

Гинцбург похвалил министра здравоохранения Михаила Мурашко, который "прекрасно понимает важность вакцинации беременных".

Разработчик вакцины против ковида, зарегистрированной первой в мире, привел данные о женщинах, которые забеременели после прививки и родили детей. Среди тех, кто официально числится в статистике третьей фазы клинических испытаний, их более 80.

Гинцбург рассказал, что чувствуют себя вакцинированные молодые мамы прекрасно. Антитела детям передаются при грудном вскармливании. С согласия родителей за детьми будут наблюдать, смотреть уровень антител.

Врач акушер-гинеколог Лейла Адамян объяснила, что вакцины от COVID-19 не влияют на репродуктивное здоровье и ещё раз призвала женщин, планирующих беременность, привиться от коронавирусной инфекции.

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