Женский врач Лейла Адамян объяснила, что вакцины от COVID-19 не влияют на репродуктивное здоровье

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18 июня 2021, 17:26 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Врач акушер-гинеколог Лейла Адамян объяснила, что вакцины от COVID-19 не влияют на репродуктивное здоровье и ещё раз призвала женщин, планирующих беременность, привиться от коронавирусной инфекции нового типа. По словам Адамян, женщинам нужно защитить себя и будущего малыша.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 на возможность зачать и родить детей не повлияет, а вот случаи осложнений и последствий при тяжелой форме ковида известны.

Доктор Адамян со ссылкой на данные исследований рассказала, что вирус попадает не прямо в органы репродуктивной системы женщины, а оказывает негативное влияние через системно-воспалительную реакцию. В этом случае женщина может быть неспособна выносить ребенка, и врачу приходится делать операцию кесарева сечения.

Лейла Адамян ранее в эфире Первого канала призывала женщин, планирующих беременность, планирующих ЭКО, сделать прививку от ковида.

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