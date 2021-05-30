Волгоградцы возмутились «странным» поведением Бузовой на концерте

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30 мая 2021, 16:28 Источник: Блокнот

Ольга Бузова, фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press

СМИ сообщили, что популярная певица Ольга Бузова «неадекватно» себя вела на сцене музыкального фестиваля в Волгограде. Исполнительница ругалась матом и внезапно уходила со сцены.

Певицу встретили бурными аплодисментами и криками: «Оля!». В ответ на это Бузова заявила, что «не скрывает свой возраст»: «Мне 35 лет, и я дура».

Кроме того, в источнике говорится, что певица показывала средний палец, а ее речь была бессвязная. Бузова спела три песни, после чего нецензурно выразилась в микрофон и исчезла за кулисами. На сцене осталась танцевальная группа. Позже исполнительница вышла на сцену в другом костюме и сказала публике: «Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами».

Зрители были в недоумении от «странного» поведения певицы.

«Странное поведение, выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны. Не совсем понятно, что происходит. У нее заплетался язык», - цитирует слова местного жителя портал «Кривое зеркало».

Данную информацию также подтвердила изданию «Аргументы недели» девушка, которая находилась на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде.

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