Жительница Волгограда прокомментировала «неадекватное» поведение Бузовой на концерте: «Очень разочарована»

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30 мая 2021, 17:17

Ольга Бузова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жительница Волгограда рассказала, как вела себя популярная певица Ольга Бузован во время выступления на сцене. Известно, что исполнительница нецензурно выражалась, показывала средний палец и внезапно уходила со сцены.

Девушка отметила, что Бузова задержала свой выход на час, а выйдя на сцену начала «агрессивно общаться с людьми», показывала средний палец и нецензурно выражалась. По ее словам, певица могла находиться в «не очень трезвом состоянии».

«Люди платили за это деньги не для того чтобы смотреть на неадекватные, пьяные выходки человека. Ее все ждали, и взрослые, и дети, а вот так поступать со своими фанатами. Очень разочарована в этом человеке. Осадочек остался неприятный», - заключила собеседница.

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