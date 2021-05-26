В Крыму Бузова пришла в монастырь в неподобающем ​ для святого места виде​

Московскую гостью по Крыму водили «под ручки» как светские, так и религиозные поклонники.
Посещение Ольгой БУЗОВОЙ Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе стало поводом для скандала – крымчане возмутились не только ее непокрытой головой, но и голыми коленями, а также обнаженной талией.
Отдельное недовольство вызвало покровительство ее передвижения как со стороны властных структур Крыма, так и служителей церкви (называют некого батюшку, которого кличут «Кот»).
«Что церковь, что «Дом-2», - такую черту можно подвести под комментариями о посещении БУЗОВОЙ монастыря.
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