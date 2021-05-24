Лоза предложил постановщикам «классную идею» для следующего Евровидения

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24 мая 2021, 11:59

Юрий Лоза, фото: ANTON BELITSKIY/ globallookpress.com

Известный музыкант, композитор Юрий Лоза рассказал, с каким номером следует России выступать на следующем Евровидении. Так исполнитель отреагировал на мнение пользователей о том, что он постоянно всех «критикует».

«Хочу разрушить эти стереотипы и подарить нашим постановщикам классную идею для следующего Евровидения, этакую российскую фишку, которая запомнится. В начале номера на сцену выкатывается огромная матрёшка, раскрашенная в цвета российского флага. Звучит рэперская речёвка с известными всей Европе словами, типа «калашников», «перестройка» … Слегка одетые мускулистые танцоры и длинноногие танцорки исполняют зажигательный танец, периодически колотя по матрёшке большим бутафорским молотом. Матрёшка слой за слоем разваливается надвое, а когда остаётся последняя фигура в человеческий рост, танцоры падают на колени и протягивают к ней руки», - написал композитор в Facebook.

По его словам, сразу все подумают, что внутри находится исполнитель. Однако матрешка плавно раскрывается, а там никого нет, добавил музыкант.

«Ну круто же!» - заключил он.

Ранее музыкальный критик прокомментировал предложение члена украинского профессионального жюри Игоря Кондратюка о том, чтобы запретить голосовать за «страну-агрессора» Россию.

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