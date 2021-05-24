Член украинского жюри на Евровидении Кондратюк просит разрешить не голосовать за «страну-агрессора» Россию

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24 мая 2021, 09:54 Источник: Известия

Фото: eurovision.tv

Член украинского профессионального жюри Игорь Кондратюк заявил, что оргкомитет международного песенного конкурса «Евровидение» должен принять решение о запрете Украине и России оценивать выступления друг друга.

«Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию - оценивать участника от Украины», - цитируют его слова «Известия».

Кондратюк отметил, что оценивать исполнителя, представляющего «страну-агрессора», аморально. Он считает, что «агрессор всегда на последнем месте». При этом представить украинского жюри добавил, что музыка может быть вне политики, но музыканты и певцы — никогда: «речь о тех из них, у кого есть мозги и честь».

Напомним, что в 2021 году члены жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла. Украина заняла в конкурсе пятое место, Россия - девятое. Победителем «Евровидения» стала Италия.

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