Победители Евровидения рассказали о своих планах после конкурса

Победившая на «Евровидении-2021» итальянская рок-группа Måneskin рассказала о своих планах после конкурса. По суммарным результатам голосования зрителей и профессионального жюри команда получила 524 балла.
«Мы еще работаем над новым альбомом. Выпустим до конца года, до декабря», - поделилась бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.
Солист Måneskin Давид Дамиано добавил, что тур коллектива также стартует в декабре.
Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.
Ранее сообщалось, что солист итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на «Евровидении-2021», порвал штаны прямо на сцене.
Продюсер Иосиф Пригожин назвал причину невысоких оценок Манижи в финале.
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