Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Победители Евровидения рассказали о своих планах после конкурса

, 13:57 Источник: РИА Новости

Победители Евровидения рассказали о своих планах после конкурса
Måneskin , фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Победившая на «Евровидении-2021» итальянская рок-группа Måneskin рассказала о своих планах после конкурса. По суммарным результатам голосования зрителей и профессионального жюри команда получила 524 балла.

«Мы еще работаем над новым альбомом. Выпустим до конца года, до декабря», - поделилась бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.

Солист Måneskin Давид Дамиано добавил, что тур коллектива также стартует в декабре.

Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Ранее сообщалось, что солист итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на  «Евровидении-2021», порвал штаны прямо на сцене. 

Продюсер Иосиф Пригожин назвал причину невысоких оценок Манижи в финале. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев рассказал, что хранилось на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице, где произошёл взрыв в 2014 году. Пражские власти обвинили российские спецслужбы в организации случившегося.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью