Победители Евровидения рассказали о своих планах после конкурса

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23 мая 2021, 13:57 Источник: РИА Новости

Måneskin , фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Победившая на «Евровидении-2021» итальянская рок-группа Måneskin рассказала о своих планах после конкурса. По суммарным результатам голосования зрителей и профессионального жюри команда получила 524 балла.

«Мы еще работаем над новым альбомом. Выпустим до конца года, до декабря», - поделилась бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.

Солист Måneskin Давид Дамиано добавил, что тур коллектива также стартует в декабре.

Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Ранее сообщалось, что солист итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на «Евровидении-2021», порвал штаны прямо на сцене.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал причину невысоких оценок Манижи в финале.

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