Музыкальный критик Легостаев ответил на требование Украины изменить правила голосования на Евровидении

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24 мая 2021, 11:37 Источник: RT

Манижа, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев прокомментировал предложение члена украинского профессионального жюри Игоря Кондратюка о том, чтобы запретить голосовать за «страну-агрессора» Россию.

«Мы все, конечно, надеемся на то, что музыка может быть вне политики и должна быть вне политики. Но, к великому сожалению, очень сложно сейчас существовать в каком-то безвоздушном пространстве. Так или иначе вся эта новостная повестка на музыку очень давит — и на артистов, и на критиков, и на тех, кто продвигает музыку в том числе», - пояснил он RT.

Легостаев считает, что такие ситуации возникали и будут возникать, «поскольку обстановка в последнее время довольная напряжённая в международных отношениях». По его словам, в вопросах голосования за участников Евровидения, всю ответственность следовало бы возложить на оргкомитет конкурса. Эксперт добавил, что они должны разбираться, как «рулить» этим «прекрасным» мероприятием.

«Мне кажется, если страна участвует в конкурсе, она должна принимать правила игры, которые едины для всех, и не требовать для себя каких-либо преференций. Но здесь, опять же, всё остаётся на усмотрение оргкомитета... Мяч сейчас на их стороне, и очень бы хотелось, чтобы эта ситуация была разрешена максимально благоразумно», - резюмировал он.

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